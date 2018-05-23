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Erbaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 00:35 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, iftarda şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, şehit yakınları ve gaziler için Başkanlık'ta iftar programı düzenlendi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in insanoğlunun iki önemli sevinç anı olduğunu buyurduğunu belirterek, "Bunlardan birinin cennete girmek için beklediği, ikincisinin de iftarda ezanın okunmasını beklediği andır. Şu anda biz bunun birincisini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İslam ile şereflenmenin insan için en büyük nimet olduğunu anlatan Erbaş, orucun, namazın, haccın, zekatın ve hayır hasenatın şükrü eda etmek için yapıldığını kaydetti.

İftar programına, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş gaziler iftar programı şehit yakınları

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