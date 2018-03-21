Aydın İl Jandarma Komutanlığında bulunan erbaş ve erlere aile eğitimi semineri verildi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Eğitim Programı kapsamında Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından erbaş ve erlere evlilik öncesi eğitim faaliyetleri planlanarak iki grup halinde dört günlük eğitim programı düzenlendi.
Program kapsamında Aydın Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü personeli Özlem Yılmaz ve Mete Özcan tarafından aile eğitimi ve iletişim, hukuk, sağlık, evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, aile hukuk rehberi, evlilik ve sağlık konularında 120 erbaş ve ere bilgilendirmede bulunularak eğitim verildi.
Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var
Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu
Ankara'da 14 kişi için flaş karar!
Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Bir bir itiraf etti! Öğrencilerini baş başa kalacağı bir yere götürüp...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Okuyucu Yorumları 0 yorum