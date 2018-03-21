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Erbaş ve erlere aile eğitimi semineri verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 16:42 | Son Güncelleme

Aydın İl Jandarma Komutanlığında bulunan erbaş ve erlere aile eğitimi semineri verildi.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Eğitim Programı kapsamında Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından erbaş ve erlere evlilik öncesi eğitim faaliyetleri planlanarak iki grup halinde dört günlük eğitim programı düzenlendi.Program kapsamında Aydın Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü personeli Özlem Yılmaz ve Mete Özcan tarafından aile eğitimi ve iletişim, hukuk, sağlık, evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, aile hukuk rehberi, evlilik ve sağlık konularında 120 erbaş ve ere bilgilendirmede bulunularak eğitim verildi.

Erbaş ve erlere aile eğitimi semineri verildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığında bulunan erbaş ve erlere aile eğitimi semineri verildi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Eğitim Programı kapsamında Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından erbaş ve erlere evlilik öncesi eğitim faaliyetleri planlanarak iki grup halinde dört günlük eğitim programı düzenlendi.
Program kapsamında Aydın Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü personeli Özlem Yılmaz ve Mete Özcan tarafından aile eğitimi ve iletişim, hukuk, sağlık, evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, aile hukuk rehberi, evlilik ve sağlık konularında 120 erbaş ve ere bilgilendirmede bulunularak eğitim verildi.

Erbaş ve erlere aile eğitimi semineri verildi

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