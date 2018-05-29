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Erbaş, yaşlı ve çocuklarla iftarda bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 01:16 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Peygamber Efendimiz bir hadisinde 'Büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi göstermeyen bizden değildir' buyurdu. Dinimiz böyle bir ilke ortaya koymuş. Birbirimizi seveceğiz ki mutlu olacağız"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamber Efendimiz bir hadisinde 'Büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi göstermeyen bizden değildir' buyurdu. Dinimiz böyle bir ilke ortaya koymuş. Birbirimizi seveceğiz ki mutlu olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Başkanlığın yemekhanesinde düzenlenen iftar programında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı huzurevlerindeki yaşlılar ve Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla bir araya geldi.

İftara katılanlara teşekkür eden Erbaş, "Peygamber Efendimiz bir hadisinde 'Büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi göstermeyen bizden değildir' buyurdu. Dinimiz böyle bir ilke ortaya koymuş. Birbirimizi seveceğiz ki mutlu olacağız. Birbirimize saygı göstereceğiz ki huzur içerisinde yaşayacağız. Dolayısıyla bu salonda büyükler ve küçükleri bir arada görmek mutlulukların en güzelidir." ifadesini kullandı.

Erbaş, Müslümanların birbirini sevmesinin imanının bir gereği olduğuna işaret ederek, ramazan ayının iyi değerlendirilmesi ve Allah'ın rızasını kazanmak için gayret gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çocuk ve yaşlı konuklara iftarın ardından gül dağıttı.

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Anahtar Kelimeler:
iftar Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaşlılar ve çocuklar

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