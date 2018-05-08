Erbaş, yeni atanan 22 il müftüsünü kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 22 ilin yeni atanan müftülerini kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Başkanlıktaki kabulde 22 ile ataması yapılan müftülerle bir araya geldi.

Millete "Din-i mübin-i İslam"ı öğretme ve aydınlatma noktasında farklı illerde görev yapacak müftülerle görevlerine başlamadan önce istişare yapacaklarını bildiren Erbaş, müftülere hayırlı olsun ve başarı dileklerinde bulundu.

Müftülerin büyük bir mesuliyeti emanet olarak omuzlarına aldıklarını belirterek Diyanet İşleri Başkanlığını, il ve ilçe müftülüklerini Mescid-i Nebevi'nin bir şubesi olarak gördüğünü aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Allah Rasulü Efendimiz, diyani hizmetleri Mescid-i Nebevi'den, din eğitimini de Ashab-ı Suffe'yi kurarak oradan yürüttü. Onun için nasıl bir görevin içinde olduğumuzu, nasıl bir teşkilatta hizmet ettiğimizi aklınızdan geçirdiğinizde Mescid-i Nebevi ve Allah Rasulü Efendimiz'in orada yapmış olduğu tebliğ ve davet mücadelesi hemen aklınıza gelmeli. Bu düşünce bizi motive edecek aşk ve heyecan verecek."