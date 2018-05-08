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Erbaş, yeni atanan 22 il müftüsünü kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 21:48 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni atanan 22 il müftüsünü kabul etti - Erbaş: - "Bizler madem bulunduğumuz ilimizin manevi rehberiyiz, mimarıyız, insanımızı aydınlatmak, cehalet çizgisinden sırat-ı müstakim çizgisine taşımak için elimizden gelen gayreti Allah rızası için göstermeliyiz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 22 ilin yeni atanan müftülerini kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Başkanlıktaki kabulde 22 ile ataması yapılan müftülerle bir araya geldi.

Millete "Din-i mübin-i İslam"ı öğretme ve aydınlatma noktasında farklı illerde görev yapacak müftülerle görevlerine başlamadan önce istişare yapacaklarını bildiren Erbaş, müftülere hayırlı olsun ve başarı dileklerinde bulundu.

Müftülerin büyük bir mesuliyeti emanet olarak omuzlarına aldıklarını belirterek Diyanet İşleri Başkanlığını, il ve ilçe müftülüklerini Mescid-i Nebevi'nin bir şubesi olarak gördüğünü aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Allah Rasulü Efendimiz, diyani hizmetleri Mescid-i Nebevi'den, din eğitimini de Ashab-ı Suffe'yi kurarak oradan yürüttü. Onun için nasıl bir görevin içinde olduğumuzu, nasıl bir teşkilatta hizmet ettiğimizi aklınızdan geçirdiğinizde Mescid-i Nebevi ve Allah Rasulü Efendimiz'in orada yapmış olduğu tebliğ ve davet mücadelesi hemen aklınıza gelmeli. Bu düşünce bizi motive edecek aşk ve heyecan verecek."

Teşkilat olarak insanların doğumundan ölümüne kadar ömrünün her anında yanlarında olmak gibi bir avantaja sahip olduklarına işaret eden Erbaş, "Sizler illerinizde iyi işler yaparsanız, bizler teşkilat olarak iyi işler yapmış olacağız çünkü bizim illerdeki temsilcilerimiz sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bilginin faydadan daha çok zarara kullanıldığı bir çağda yaşanıldığını, teknolojinin insanları adeta tutsak ettiğini belirterek, "Bizler, madem bulunduğumuz ilimizin manevi rehberiyiz, mimarıyız, insanımızı aydınlatmak, cehalet çizgisinden sırat-ı müstakim çizgisine taşımak için elimizden gelen gayreti Allah rızası için göstermeliyiz." açıklamasını yaptı.

Erbaş, müftülere bulundukları illerde üniversiteleri, yurtları ziyaret ederek seminerler, konferanslar vermelerini tavsiye etti.

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