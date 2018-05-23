Erbaş'tan ilahiyat öğrencilerine kariyer tavsiyesi

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Şu an 4-6 yaş grubunda 140 bine yakın öğrencimiz var, Kuran kurslarında. Bu alanda ilahiyat fakültesi ile birlikte eğitim fakültesinin okul öncesi eğitim bölümünü ya da çocuk gelişimi bölümünü bitirirseniz göreviniz hazır." dedi.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlen "Bilgiden Bilince" başlıklı konferansta konuşan Erbaş, bilginin ve ilmin Müslümanlar için çok önemli olduğunu söyledi.

Cahiliye devri Arap coğrafyası ve dünya üzerinde yaşanan duruma değinen Erbaş, ilmin önemine vurgu yaptı.

İslam'ın denge dini olduğunu dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"İslam, dünyayı dengede tutmak için gönderilen bir din adeta. Hikmetlerinden birisi de bu. O gün dengesi bozulmuş olan dünyayı yoluna koymak için nasıl Hazreti Peygamber gösterilmişse bizler de peygamberlerin varisleri olarak bugün de dengesi bozulmuş dünyayı yeniden dengeli hale getirmemiz lazım. İnfak bunun içindir, zekat bunun içindir, cihat bunun içindir. Bizi dünyayı cehaletten kurtarmaya sevk eden ayetlerin arka planına bakın, dünyada denge dinini yaygınlaştırma hikmetini anlarsınız. Öncelikle bizler yani ilim yolunda olanlar ve bütün Müslümanlar, tıpkı peygamberler gibi hakkın batıla hakim olmasına katkıda bulunacağız."