Erbil Başkonsolosu Karaçay, KYB'li Ali'yi ziyaret etti

SÜLEYMANİYE (AA) - Türkiye Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay'ın, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul Ali'yi Süleymaniye kentinde ziyaret ettiği belirtildi.

Ali'nin ofisinden yapılan açıklamada, Karaçay'ın kısa bir süre önce ani bir şekilde hastalanıp, yurt dışında tedavi gördükten sonra IKBY'ye dönen Ali'ye geçmiş olsun dileklerini sunduğu ifade edildi.

Açıklamada Karaçay'ın, Ali'nin IKBY'deki önemi ve siyaset sahasındaki etkisi üzerine vurgu yaptığı kaydedildi.

Kendisini ziyaret ettiğinden dolayı Karaçay'a teşekkür eden Ali'nin, Türkiye'nin bölgede önemli bir ülke olduğunu, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümü konusunda yapıcı rol oynamasını istediği aktarıldı.

Ali, 11 Kasım tarihinde Süleymaniye kentinde aniden rahatsızlanmış ve daha sonra Almanya'da tedavi gördükten sonra geri dönmüştü.

(AA)