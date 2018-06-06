Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlar

ERBİL (AA) – Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak'ta yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Bağdat ile ilişkilerimizin normalleşmesi için tüm çabamızı gösteriyoruz." dedi.
Neçirvan Barzani, Erbil'de IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen kamu elektronik sistemi (ISO) belgesinin ödül töreninde yaptığı konuşmada, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü noktasında ilişkilerin tekrar canlanması gerektiğini söyledi.
Barzani, Irak merkezi yönetimiyle ilişkileri hakkında, "Irak'ta yeni bir dönem başladı. Bağdat ile ilişkilerimizin normalleşmesi için tüm çabamızı gösteriyoruz. Aynı zamanda anayasa çerçevesinde IKBY halkının haklarını garanti altına almak için çabalayacağız." ifadelerini kullandı.
Irak ordusu ile Peşmerge güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak mücadelesi sonucu örgütün yenilgiye uğratıldığını vurgulayan Barzani, bu bağlamda Irak anayasası çerçevesinde Bağdat yönetimi ile her türlü iş birliğine açık olduklarının sinyalini verdi.
Bölgede özellikle bürokraside reform konusunda kararlı olduklarını dile getiren Barzani, "Vatandaşlara yönelik bürokratik işlemlerin hızlandırılması ve kaliteli hizmet verilmesi noktasında tüm kamu kurumlarımız için teknolojiye dayalı yeni bir sistem hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.
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