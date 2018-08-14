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Erbil üç ayda 1,6 milyar dolarlık petrol sattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 14:18 | Son Güncelleme

IKBY, 2018'in ilk çeyreğinde sattığı 30 milyon 503 bin varil petrolden 1 milyar 663 milyon dolar gelir elde etti

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 2018'in ilk çeyreğinde iç ve dış piyasaya toplamda 1 milyar 663 milyon dolarlık petrol satışı gerçekleştirdi.

IKBY'nin talebi üzerine ABD merkezli denetim ve danışmanlık şirketi "Deloitte"nin hazırladığı petrol ihracatı şeffaflık raporuna göre, Erbil yönetimi 2018'in ilk çeyreğinde boru hatları ve tankerlerle ihraç ettiği ve iç piyasaya sattığı toplam 30 milyon 503 bin varil petrolden 1 milyar 663 milyon dolar gelir elde etti.

Raporda, IKBY'nin ocak ayında 8 milyon 286 bin, şubat ayında 10 milyon 195 bin, mart ayında ise 9 milyon 665 bin varil petrolü boru hatlarıyla Ceyhan Limanı üzerinden ihraç ettiği kaydedildi.

Petrol satışlarından Erbil'in kasasına giren net kazancın ise 648 milyon 589 bin dolar olduğu aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Erbil IKBY ırak petrol

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