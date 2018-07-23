Erbil Valiliği'ndeki 2 saldırgan etkisiz hale getirildi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil Valilik binasını basan silahlı kişilerden 2'si etkisiz hale getirildi.
Olay bölgesindeki AA muhabiri, valilik binasına ateş açarak giren silahlı 3 kişiden birinin üzerindeki bombayı patlattığını, diğerinin de öldürüldüğünü belirtti.
Valilik binasındaki çatışma hala devam ediyor.
Saldırganlar, bina içerisine girdikten sonra teslim olmayı reddederek, bulundukları 3. kattan binaya girmek isteyen güvenlik güçlerine ateş açmıştı.
Bina içerisinde rehin alındıkları iddia edilen personelin akıbeti hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.
'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
Adnan Oktar'ın karanlık arşivi! Fişleme belgeleri bulundu
Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın
Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?
'CHP'den 2. Adalet Yürüyüşü planı' iddiası
Şanlıurfa'da sosyal deney: Cüzdanı vermeyince dövmeye kalktılar
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...
İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı
İran'dan ABD'ye tehdit gibi sözler: Pişman olursunuz
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum