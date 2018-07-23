Erbil Valiliği'ndeki 3'üncü saldırgan da etkisiz hale getirildi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil valilik binasına saldıran kişilerden üçüncüsü etkisiz hale getirildi, rehin alınan bir personel de kurtarıldı.
Olay yerindeki AA muhabiri, valilik binasını basan saldırganlardan üçüncüsünün de öldürüldüğünü ifade etti.
Saldırganlar tarafından rehin alındığı belirtilen 1 valilik personeli ise güvenlik güçlerince kurtarıldı.
Valilik binasında çatışma sona ererken, güvenlik güçleri bölgeyi kontrol altına aldı.
Erbilik Valilik binasına bu sabah 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırganlardan biri üzerindeki bombayı patlatmış diğeri güvenlik güçlerince öldürülmüştü. Olayda bir polis yaralanmıştı.
Saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından planlandığı tahmin ediliyor.
Erbil Valiliği'ne 19 Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı araçla intihar saldırısı düzenlenmiş 5 kişi hayatını kaybetmişti.
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