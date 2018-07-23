HABER

Erbil Valiliği'ne yönelik saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 17:13 | Son Güncelleme

Erbil Valiliğini hedef alan 3 saldırganın kimliği belli oldu - Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil Valiliğini hedef alan 3 saldırganın kimliği belli oldu.

Erbil Asayiş Güçleri Müdürü Tarık Nuri, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öldürülen 3 kişinin kimliklerini biliyoruz ancak isimlerini kamuoyuna daha sonra açıklayacağız." dedi.

Saldırganların kimliklerine ilişkin Nuri, "Saldırganların 3'ü de Erbil sakini." ifadesini kullandı.

- Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Öte yandan Erbil Asayiş Güçleri Müdür Yardımcısı Barzan Kasap ise saldırıda valilik binasında görevli bir hizmet personelinin hayatını kaybettiğini, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı.

Güvenlik güçlerinin kısa süre içinde olay yerine intikal ederek saldırganları etkisiz hale getirdiğini kaydeden Kasap, saldırganların hiçbirinin bomba patlatmadığı bilgisini paylaştı.

Erbil Valilik binasına bu sabah 3 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından planlandığı tahmin ediliyor.

PARTNER Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu
İki gündür çamura saplı kalan köpeği itfaiye kurtardıİki gündür çamura saplı kalan köpeği itfaiye kurtardı
Aydın Büyükşehir'de işten çıkarılan 9 şoför, işini geri istiyorAydın Büyükşehir'de işten çıkarılan 9 şoför, işini geri istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erbil Valiliği IKBY saldırganlar

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da kadın sürücü eğitmeni ile halk otobüsü şoförü birbirine girdi! Kavga anı kameralara yansıdı!

Bursa'da kadın sürücü eğitmeni ile halk otobüsü şoförü birbirine girdi! Kavga anı kameralara yansıdı!

Masaj salonlarına polis baskını!

Masaj salonlarına polis baskını!

İYİ Partili Aytun Çıray'ın Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine MHP'li İsmet Büyükataman'dan çok sert tepki!

İYİ Partili Aytun Çıray'ın Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine MHP'li İsmet Büyükataman'dan çok sert tepki!

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Kapalıçarşı'nın tarihi Sandal Bedesteni kapısına asılan Nusr-Et tabelasına tepkiler çığ gibi büyüyor

Kapalıçarşı'nın tarihi Sandal Bedesteni kapısına asılan Nusr-Et tabelasına tepkiler çığ gibi büyüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.