Erbil Valiliği'ne yönelik saldırı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil Valiliğini hedef alan 3 saldırganın kimliği belli oldu.
Erbil Asayiş Güçleri Müdürü Tarık Nuri, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öldürülen 3 kişinin kimliklerini biliyoruz ancak isimlerini kamuoyuna daha sonra açıklayacağız." dedi.
Saldırganların kimliklerine ilişkin Nuri, "Saldırganların 3'ü de Erbil sakini." ifadesini kullandı.
- Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Öte yandan Erbil Asayiş Güçleri Müdür Yardımcısı Barzan Kasap ise saldırıda valilik binasında görevli bir hizmet personelinin hayatını kaybettiğini, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı.
Güvenlik güçlerinin kısa süre içinde olay yerine intikal ederek saldırganları etkisiz hale getirdiğini kaydeden Kasap, saldırganların hiçbirinin bomba patlatmadığı bilgisini paylaştı.
Erbil Valilik binasına bu sabah 3 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından planlandığı tahmin ediliyor.
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