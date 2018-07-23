Erbil Valiliği'ne yönelik saldırı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil Valiliğini hedef alan 3 saldırganın kimliği belli oldu.

Erbil Asayiş Güçleri Müdürü Tarık Nuri, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öldürülen 3 kişinin kimliklerini biliyoruz ancak isimlerini kamuoyuna daha sonra açıklayacağız." dedi.

Saldırganların kimliklerine ilişkin Nuri, "Saldırganların 3'ü de Erbil sakini." ifadesini kullandı.

- Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Öte yandan Erbil Asayiş Güçleri Müdür Yardımcısı Barzan Kasap ise saldırıda valilik binasında görevli bir hizmet personelinin hayatını kaybettiğini, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı.

Güvenlik güçlerinin kısa süre içinde olay yerine intikal ederek saldırganları etkisiz hale getirdiğini kaydeden Kasap, saldırganların hiçbirinin bomba patlatmadığı bilgisini paylaştı.

Erbil Valilik binasına bu sabah 3 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından planlandığı tahmin ediliyor.

