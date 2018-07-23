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Erbil Valiliğini basan silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışma, bina içerisinde devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 10:42 | Son Güncelleme

Erbil Valiliğini basan silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışma, bina içerisinde devam ediyor


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