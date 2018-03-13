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Erbil ve Bağdat, bankalar konusunda anlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 15:46 | Son Güncelleme

Erbil ve Bağdat, bankalar konusunda anlaştı

ERBİL (AA) - Irak Merkez Bankası Başkanı Ali Alak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bankaların yönetilmesi ve denetlenmesi yetkisini kendilerine verilmesini kabul ettiğini duyurdu.

Alak, IKBY Maliye Bakanı Rebaz Hamlan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, IKBY Başbakanlığı ve Maliye Bakanlığının, Irak Merkez Bankası'nın bölgede faaliyet gösteren bankaların yönetilmesi ile birlikte denetlenmesine izin vereceği ve kolaylık sağlayacağını ifade etti.

IKBY'ye bağlı bankaların, Irak merkezi hükümetinde yasallaştırılması ve gerekli izinlerin verilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını belirten Alak, merkez bankasının bölgedeki bankaların kalkındırılması ve geliştirilmesine destek vereceğini söyledi.

Bunun yanında Hamlan, Bağdat'ın IKBY'deki bankaların azaltılması ve farklı isimler altında faaliyet gösteren bankaların birleşmesine izin verilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Hamlan, Irak'ta devam eden çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması için Bağdat'tan gelen heyetle önümüzdeki hafta içinde detaylı bir toplantı yapılacağı bilgisini paylaştı.

IKBY bünyesinde bulunan gümrük kapılarından ülkeye giriş yapan mallardan vergi alırken, Irak merkezi hükümeti de söz konusu mallardan ayrı vergi alıyor. Bu yüzden özellikle yurt dışından ithal edilen mallardan çifte vergi alındığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bankalar Erbil IKBY ırak

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