Erbil'de Barzani, Musul'da İbadi birinciliği elde etti

ERBİL (AA) - Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), 316 bin oy alarak birinci parti oldu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı Muan Hitavi, düzenlediği basın toplantısında, nihai olmayan ilk sonuçlara göre, Erbil'de KDP'nin 316 bin oy alarak birinci parti olduğunu söyledi. KDP'den sonra Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 77 bin oy alarak ikinci, Şasivar Abdulvahid başkanlığındaki Yeni Nesil Hareketi 69 bin oyla üçüncü, Dr. Berhem Salih liderliğindeki Demokrasi ve Adalet Koalisyonu ise 49 bin oyla dördüncü parti oldu.

IKYB'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi ise 39 bin alarak beşinci sıraya yerleşti.

Irak Türkmen Cephesi'nin Erbil'de 2 bin 333 oy aldığı belirtildi.

- Süleymaniye'de KYB önde

Süleymaniye vilayetinde ise KYB, 262 bin oy alarak alarak birinci, 149 bin oy alan Goran ise ikinci parti oldu. Yeni Nesil Hareketi 61 bin, İslami Toplum Partisi (Komel) 49 bin, Demokrasi ve Adelet için Koalisyon 44 bin, Kürdistan İslami Toplum Partisi (Yekgirtu) 29 bin oy aldı.