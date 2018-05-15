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Erbil'de Barzani, Musul'da İbadi birinciliği elde etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 00:42 | Son Güncelleme

Erbil'de Barzani, Musul'da İbadi birinciliği elde etti

ERBİL (AA) - Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), 316 bin oy alarak birinci parti oldu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı Muan Hitavi, düzenlediği basın toplantısında, nihai olmayan ilk sonuçlara göre, Erbil'de KDP'nin 316 bin oy alarak birinci parti olduğunu söyledi. KDP'den sonra Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 77 bin oy alarak ikinci, Şasivar Abdulvahid başkanlığındaki Yeni Nesil Hareketi 69 bin oyla üçüncü, Dr. Berhem Salih liderliğindeki Demokrasi ve Adalet Koalisyonu ise 49 bin oyla dördüncü parti oldu.

IKYB'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi ise 39 bin alarak beşinci sıraya yerleşti.

Irak Türkmen Cephesi'nin Erbil'de 2 bin 333 oy aldığı belirtildi.

- Süleymaniye'de KYB önde

Süleymaniye vilayetinde ise KYB, 262 bin oy alarak alarak birinci, 149 bin oy alan Goran ise ikinci parti oldu. Yeni Nesil Hareketi 61 bin, İslami Toplum Partisi (Komel) 49 bin, Demokrasi ve Adelet için Koalisyon 44 bin, Kürdistan İslami Toplum Partisi (Yekgirtu) 29 bin oy aldı.

- Musul vilayetinde İbadi birinci parti

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları ve 9 ay süren kurtarma operasyonu sonucu büyük yıkımın meydana geldiği Musul vilayetinde Irak Başbakanı Haydar el İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu en çok oyu alarak birinci parti oldu. Nasır'ı, KDP takip ederek ikinci, Iyad Allavi liderliğindeki Vatanniye Koalisyonu ise üçüncü sıraya yerleşti.

- Salahaddin vilayetinde Fetih Koalisyonu

Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin vilayetinde, Vali Ahmet Cuburi liderliğindeki Ulusal Halkçı Koalisyon birinci, Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu ikinci, Vataniye Koalisyonu üçüncü parti oldu.

- Necef'te Sadr önde

Irak genelinde birinci çıkması beklenen Şii lider Mukteda es-Sadr'ın desteklediği Sairun Koalisyonu en çok oyu alarak birinci parti oldu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, dün Irak'ta seçimlerin yapıldığı 10 vilayetin oy sonuçlarını açıklamıştı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, Kerkük ve Duhok vilayetlerindeki seçim sonuçlarının ise bazı teknik arızadan dolayı yarın açıklanacağını duyurdu.

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