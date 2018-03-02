Erbil'de İKDP üyelerine düzenlenen saldırı

ERBİL (AA) - İran-Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) Genel Sekreteri Mustafa Hicri, Erbil'de dün parti üyelerini hedef alan saldırının faillerine ilişkin İran'ı işaret etti.
Hicri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine bağlı Bınaslava ilçesinde dün evinin önündeki aracına bindiği sırada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İKDP üyesi Sabah Rahmani'nin cenaze töreninde yaptığı açıklamada, saldırının faillerinin kim olduğuna ilişkin henüz ellerinde bir ipucu bulunmadığını ancak İran dışında düşmanlarının da olmadığını söyledi.
Saldırının kendileri için "sürpriz olmadığını" dile getiren Hicri, "Bu, ne ilk ne de son saldırı olacaktır." dedi.
İKDP Üyesi Sabah Rahmani ve babası Salah Rahmani dün Erbil'deki evlerinin önünde bulunan araçlarına bindikleri sırada bir patlama meydana gelmişti. Saldırıda ağır yaralanan Sabah Rahmani bu sabah hayatını kaybederken, babası Salah Rahmani'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü açıklanmıştı.
İran'a muhalif olan İKDP, 1996'dan bu yana IKBY'nin sınırlarına çekilip Erbil'in Koysancak ilçesindeki kamplarında bulunuyor.
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