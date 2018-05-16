Erbil'de ilk teravih namazı kılındı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki camileri dolduran Müslümanlar, ilk teravih namazını kıldı.

Erbil'deki Celil Hayat Camisi başta olmak üzere kentteki tüm camilerde ilk teravih namazının coşkusu yaşandı.

Camileri dolduran kadın erkek, genç yaşlı çok sayıda Erbilli namaz kılıp dua etti. Namaz öncesi vaazlarda ramazan ayının fazileti, farz ibadetlerin önemi, orucun İslam'daki yeri ve faydaları anlatıldı.

Teravih namazı çıkışı AA muhabirine konuşan Erbilliler, ramazan ayının başta Irak olmak üzere tüm İslam dünyasına barış ve huzur getirmesini istediklerini söyledi.

Aburrezak Ahmed isimli Erbilli, "Mübarek ramazan ayının, başta Irak olmak üzere herkese barış, huzur, mutluluk ve güven getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Erbil'de sığınmacı olarak yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Muhammed Talip isimli Suriyeli ise daha önceki ramazanlarda olduğu gibi bu ramazanda da tek duasının "eski günlere dönebilmek" olduğunu söyledi.

Türkiye'de ramazan ayı bugün başlarken 17 Arap ülkesi, hilalin gözüküp-gözükmemesi, İslam hukuku kurumlarının kararları çerçevesinde yaşanan farklı görüşler nedeniyle ramazan ayına bir gün sonra giriyor.

Irak'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Umman, Yemen, Ürdün, Filistin, Lübnan, Suriye, Mısır, Sudan, Libya, Tunus ve Cezayir bu akşam ilk teravih namazının kılınmasının ardından ramazanın ilk orucunu perşembe günü tutmaya hazırlanıyor.

