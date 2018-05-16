HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Erbil'de ilk teravih namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 22:47 | Son Güncelleme

Erbil'de ilk teravih namazı kılındı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki camileri dolduran Müslümanlar, ilk teravih namazını kıldı.

Erbil'deki Celil Hayat Camisi başta olmak üzere kentteki tüm camilerde ilk teravih namazının coşkusu yaşandı.

Camileri dolduran kadın erkek, genç yaşlı çok sayıda Erbilli namaz kılıp dua etti. Namaz öncesi vaazlarda ramazan ayının fazileti, farz ibadetlerin önemi, orucun İslam'daki yeri ve faydaları anlatıldı.

Teravih namazı çıkışı AA muhabirine konuşan Erbilliler, ramazan ayının başta Irak olmak üzere tüm İslam dünyasına barış ve huzur getirmesini istediklerini söyledi.

Aburrezak Ahmed isimli Erbilli, "Mübarek ramazan ayının, başta Irak olmak üzere herkese barış, huzur, mutluluk ve güven getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Erbil'de sığınmacı olarak yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Muhammed Talip isimli Suriyeli ise daha önceki ramazanlarda olduğu gibi bu ramazanda da tek duasının "eski günlere dönebilmek" olduğunu söyledi.

Türkiye'de ramazan ayı bugün başlarken 17 Arap ülkesi, hilalin gözüküp-gözükmemesi, İslam hukuku kurumlarının kararları çerçevesinde yaşanan farklı görüşler nedeniyle ramazan ayına bir gün sonra giriyor.

Irak'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Umman, Yemen, Ürdün, Filistin, Lübnan, Suriye, Mısır, Sudan, Libya, Tunus ve Cezayir bu akşam ilk teravih namazının kılınmasının ardından ramazanın ilk orucunu perşembe günü tutmaya hazırlanıyor.

PARTNERHerkes bu tuhaf tesadüfü konuşuyorHerkes bu tuhaf tesadüfü konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleri ile iftarda buluştu (Fotoğraflar)Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleri ile iftarda buluştu (Fotoğraflar)
Ramazan'ın ilk iftarı Hakkari'de açıldıRamazan'ın ilk iftarı Hakkari'de açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erbil ırak Teravih

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

OPTİMAR'dan 24 Haziran erken seçimi sonuçları için son anket!

OPTİMAR'dan 24 Haziran erken seçimi sonuçları için son anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Atilla açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Atilla açıklaması

Türkiye'den iftar manzaraları

Türkiye'den iftar manzaraları

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!

Muharrem İnce'den Hulusi Akar'a hodri meydan! 'Sök apoletlerini çık karşımıza'

Muharrem İnce'den Hulusi Akar'a hodri meydan! 'Sök apoletlerini çık karşımıza'

İstanbul Şile’de yüksek irtifa hava savunma sistemi test edildi

İstanbul Şile’de yüksek irtifa hava savunma sistemi test edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.