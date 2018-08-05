Erbil'de Osmanlı yadigarı Kayseri Çarşısı'nda yangın

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde, Osmanlı döneminde yaptırılan ve yaklaşık 600 iş yerinin bulunduğu Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Erbil merkezinde yer alan kapalı "Kayseri Çarşısı"nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Akşam saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangında maddi hasar oluşurken, iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip "Kayseri Çarşısı", Erbil’in uğrak mekanları arasında yer alıyor.
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