HABER

Erbil'de Peşmergenin silah ve patlayıcı deposu böyle patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 11:32 | Son Güncelleme

KUZEY Irak'ın Erbil kenti yakınlarındaki Peşmergeye ait silah ve patlayıcı deposunda dün gece bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

KUZEY Irak'ın Erbil kenti yakınlarındaki Peşmergeye ait silah ve patlayıcı deposunda dün gece bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte depoyu alevler sararken, patlayan mühimmat ve patlayıcılar çevreden geçenler tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

IKBY'nın merkezi Erbil'e 10 kilometre uzaklıktaki Kani Qirjale köyü yakınlarında bulunan Peşmergeye ait silah ve patlayıcı deposunda dün gece saat 23.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte depoyu alevler sararken; depodaki patlayıcı ve mühammatlar peş peşe patladı. Yangında depoda bulunan silah ve patlayıcıların büyük kısmı tamamen yanerken, yangın ve patlayan mühimmatlar çevreden geçen vatandaşlar tarafından böyle görüntülendi.

PARTNERDireksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!Direksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!
On Numara sonuçları 6 Ağustos: On Numara'nın 16. yıldönümü büyük ikramiyesi heyecanlandırdı! (MPİ canlı çekiliş)On Numara sonuçları 6 Ağustos: On Numara'nın 16. yıldönümü büyük ikramiyesi heyecanlandırdı! (MPİ canlı çekiliş)
Komandolardan paylaşım rekoru kıran marş: Birileri varKomandolardan paylaşım rekoru kıran marş: Birileri var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarihi eser operasyonunda Spartaküs miğferi ele geçirildi

Tarihi eser operasyonunda Spartaküs miğferi ele geçirildi

Şırnak'ta sığınak içinde ev yapan teröristlere ağır darbe

Şırnak'ta sığınak içinde ev yapan teröristlere ağır darbe

On Numara sonuçları 6 Ağustos: On Numara'nın 16. yıldönümü büyük ikramiyesi heyecanlandırdı! (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 6 Ağustos: On Numara'nın 16. yıldönümü büyük ikramiyesi heyecanlandırdı! (MPİ canlı çekiliş)

Komandolardan paylaşım rekoru kıran marş: Birileri var

Komandolardan paylaşım rekoru kıran marş: Birileri var

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

Meteoroloji İstanbul için gün verip uyardı

Meteoroloji İstanbul için gün verip uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.