Erbil'de Peşmergenin silah ve patlayıcı deposu böyle patladı

KUZEY Irak'ın Erbil kenti yakınlarındaki Peşmergeye ait silah ve patlayıcı deposunda dün gece bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte depoyu alevler sararken, patlayan mühimmat ve patlayıcılar çevreden geçenler tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

IKBY'nın merkezi Erbil'e 10 kilometre uzaklıktaki Kani Qirjale köyü yakınlarında bulunan Peşmergeye ait silah ve patlayıcı deposunda dün gece saat 23.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte depoyu alevler sararken; depodaki patlayıcı ve mühammatlar peş peşe patladı. Yangında depoda bulunan silah ve patlayıcıların büyük kısmı tamamen yanerken, yangın ve patlayan mühimmatlar çevreden geçen vatandaşlar tarafından böyle görüntülendi.

