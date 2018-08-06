Erbil'de silah deposunda patlama

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kent merkezinde bir silah deposunda patlama meydana geldiği belirtildi.
AA muhabirine konuşan Erbil polisinden Teğmen Serhenk Abduşşakir, Erbil'in 10 kilometre batısında yer alan silah deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldiğini söyledi.
Emniyet güçlerinin bölgeyi güvenlik çemberine aldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydeden Abduşşakir, silah deposunda Peşmergelere ait silahların olduğunu ifade etti ancak olayla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.
Geçen ay Erbil, Duhok ve Süleymaniye'de buna benzer 3 patlama meydana gelmiş, IKBY yönetimi, patlamaların aşırı sıcaklar nedeniyle gerçekleştiğini açıklamıştı.
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