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Erbil'de Türkiye-Irak Ticaret Forumu düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 15:01 | Son Güncelleme

Erbil Valisi Hadi: - "Türkiye'den bölgede imar alanında ciddi hamle yapmasını ve önemli işlere imza atmasını bekliyoruz" - IKBY Adalet Bakanı Çelebi: - "Yatırım için her zaman fırsat var. İlişkileri geliştirmemize ve nasıl daha iyi olacağına odaklanmamız lazım" - Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay: - "Ülkemiz, Avrupa ülkelerine ne ihraç ediyorsa, aynı standart ve kalitedeki ürünü Irak'a da ihraç ediyor. Bu vesileyle Türkiye, Irak pazarının ürün kalitesini artırıyor" - TISİAD Genel Başkanı Kılıç: - "Türkiye ve Irak arasındaki en yüksek ticari hacim 2013 yılında 12 milyar dolarak kaydedildi. Bu rakamı tekrar yakalamak için iyi şekilde mücadele edeceğiz"

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde Türkiye - Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) tarafından Türkiye-Irak Ticaret Forumu düzenlendi.

Erbil Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen Foruma, Türkiye Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, TISİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, IKBY Adalet Bakanı Sinan Çelebi, Erbil Valisi Nevzad Hadi, IKBY Yatırım Kurulu Başkanı Nuri Osman ile Türkiye'den gelen çok sayıda iş adamı katıldı.

Türk iş adamlarını ağırlayan Erbil Valisi Hadi forumda, Türk şirketlerinin Irak genelinde ve özellikle IKBY'de varlık gösterip, faaliyetlerini sürdürmelerinin kendileri için hayati öneme haiz olduğunu ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ sonrası, özellikle 12 Mayıs genel seçimlerinden sonra Irak'ın ciddi ve yeniden bir imar sürecine gireceğinin altını çizen Hadi, "Türkiye'den bölgede imar alanında ciddi hamle yapmasını ve önemli işlere imza atmasını bekliyoruz." dedi.

Kentteki birçok stratejik ve önemli projelerde Türkiye'nin imzasının olduğunu hatırlatan Hadi, Türk şirketlerinin işlerinden ve sergiledikleri performanstan oldukça memnun kaldıklarını kaydetti.

Hadi'den sonra söz alan Adalet Bakanı Çelebi, IKBY'de 2009-2013 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptığını hatırlatarak, Türkiye ve Irak arasındaki ticari hacmin katlanarak artmasına vesile olduğunu ve bundan gurur duyduğunu söyledi.

Irak halkının zenginleşip, yüksek refah düzeyine kavuştuğunda dış mihrakların harekete geçtiğini, ülkenin iç savaş ve çatışmaya sürüklendiğini aktaran Çelebi, "Yatırım için her zaman fırsat var. İlişkileri geliştirmemize ve nasıl daha iyi olacağına odaklanmamız lazım." dedi.

- "Türkiye, Irak pazarının ürün kalitesini artırıyor"

Forumun bir diğer konuşmacısı Erbil Başkonsolosu Karaçay, Türkiye ve Irak arasındaki ticari hacmin terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmadan önce yüksek olduğuna işaret etti. Karaçay, iki ülke arasında ticari hacmin 2017 yılında yine yükselme göstererek 9 milyar doları yakaladığı bilgisini verdi.

Karaçay şunları söyledi:

"Irak, Türkiye'nin önemli bir ticari ortağı. Türkiye'nin ihracat sıralamasında Irak dördüncü sırada yer alıyor. Irak'ın tüm vilayetlerinde Türk ürünlerini rahatlıkla görebiliyoruz. Aynı zamanda Irak'ın Avrupa'ya açılan kapısı yine Türkiye. Ülkemiz, Avrupa ülkelerine ne ihraç ediyorsa, aynı standart ve kalitedeki ürünü Irak'a da ihraç ediyor. Bu vesileyle Türkiye, Irak pazarının ürün kalitesini artırıyor."

Irak iş adamlarına en kolay ve rahat vize veren ülkenin Türkiye olduğunu da dile getiren Karaçay, iş adamlarının vize başvurularını 24 saat içerisinde sonuçlandırıp, uzun süreli vize verdiklerini kaydetti.

Son olarak TISİAD Genel Başkanı Kılıç ise şu anda Türk müteahhitler olarak Türkmenistan'dan sonra en çok ihale aldıkları ülkenin Irak olduğuna dikkati çekerek, Irak ve IKBY'nin kendileri için önemli bir ticari partner olduğunu söyledi.

Kılıç konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye ve Irak arasındaki en yüksek ticari hacim 2013 yılında 12 milyar dolarak kaydedildi. Bu rakamı tekrar yakalamak için iyi şekilde mücadele edeceğiz. Dünyanın en çok işlem gören sınır kapılarından bir tanesi Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı'dır. Bazı sıkıntılar ve aksamalar yaşanıyor ancak bunların en kısa zamanda giderileceğini temenni ediyoruz."

Kılıç ve beraberindeki heyet, IKBY'de ilgili makamlara çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra yarın Türkiye'ye dönecek.

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IKBY Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Türkiye-Irak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Türkiye-Irak Ticaret Forumu

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