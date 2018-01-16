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Erbil'de Türkmen şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 16:36 | Son Güncelleme 18 dakika önce

- Irak'ın Erbil kentinde, 16 Ocak 1980'de Baas rejimi tarafından idam edilen Türkmen liderler için anma töreni düzenlendi

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde "16 Ocak Türkmen Şehitleri Günü" dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Teşkilatı tarafından düzenlenen törene, başta Türkmen gençleri başta olmak üzere esnaf, idari yetkililer ve ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf katıldı. Şehitler için dua edilmesi ve saygı duruşuyla başlayan etkinlik, Türkmen Şehit Marşı ile devam etti.

ITC Milletvekili Maruf, günün önemine ilişkin konuşmasında, "Türkmenlerin lider kadrosundan 4 isim, Baas rejimi tarafından haksız yere idam edildi. Onların katledilişlerinin 38'inci yıl dönümü. Bu değerli insanlar, Türkmen varlığı için canını verdi. Şehitlerimiz sadece Türkmen oldukları için mahkemeye götürülmeden idam edildi." dedi.

Türkmen kadrolarının sürekli bir şekilde hedef alındığını hatırlatan Maruf, Irak'taki Türkmen varlığının yok edilmek istendiğini ancak kimsenin bunu başaramadığını söyledi.

Maruf, Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesinden sonra Iraklı Türkmenlerin zor ve karanlık günlerden geçtiklerini ve geçmeye devam ettiklerini belirterek, ITC olarak Türkmen varlığının korunması için mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Irak'ta Saddam Hüseyin'in başında olduğu Baas rejimi, 16 Ocak 1980'de Türkmen liderler, Necdet Koçak, Abdullah Abdurrahman, Adil Şerif ve Rıza Demirci'yi idam etmişti.

Iraklı Türkmenler, idam edilen liderlerini her yıl bu tarihte Kerkük ve diğer Türkmen bölgelerinin yanı sıra yurt dışında da anıyor.

(AA)

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