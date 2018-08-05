Erbil'in Kayseri Çarşısı'ndaki yangın

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde yaptırılan Kayseri Çarşısı'nda dün çıkan yangında 300'ün üzerinde iş yerinin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Erbil Kaymakamı Nebez Abdulhamid, olay yerinde düzenlediği basın toplantısında, dün akşam çıkan yangının sabahın erken saatlerinde kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının elektrik arızası nedeniyle çıkmış olabileceğini kaydeden Abdulhamid, "Olayda can kaybı yok. Sadece birkaç itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, çarşının iç kısımlarına yayılmadan kontrol altına alındı." dedi.

Öte yandan AA muhabirine konuşan Aziz Ahmed isimli bir çarşı esnafı, dünkü yangında iş yerinin yandığını söyledi.

Ahmed, "İş yerimin yanmasından dolayı çok üzgünüm. Yangında 300-400 civarında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Olayın tek tesellisi ise can kaybının olmaması." diye konuştu.

Yangının kontrol altına alınmasına rağmen, olay yerinde halen dumanlar yükseliyor.

Osmanlı döneminde yaptırılan ve yaklaşık bin iş yerinin bulunduğu Kayseri Çarşısı'nda dün akşam saatlerinde yangın çıkmıştı.

Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip Kayseri Çarşısı, Erbil'in uğrak mekanları arasında yer alıyor.

