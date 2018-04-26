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Ercan Güler “Sanatta 40.Yıl” uluslararası karma sergisinde yer aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:22 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ercan Güler, Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden Prof.

Ercan Güler “Sanatta 40.Yıl” uluslararası karma sergisinde yer aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ercan Güler, Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Alaybey Karoğlu adına düzenlenen karma sergide yer aldı.
“Sanatta 40.Yıl - Düşler, Gerçekler ve Yanılsamalar” adını taşıyan uluslararası jürili karma sergi, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu’nda görücüye çıkarak büyük beğeni topladı.

Ercan Güler “Sanatta 40.Yıl” uluslararası karma sergisinde yer aldı

Ercan Güler “Sanatta 40.Yıl” uluslararası karma sergisinde yer aldı

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