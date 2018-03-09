Ercan Yazgan kimdir? Kapıcı Cafer olarak bildiğimiz usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti!

Sanatçı Ercan Yazgan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Saygı Hastanesi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sanat dünyasının sevilen ismi Ercan Yazgan'ın iskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla hastanenin nöroloji kliniğinde tedavisi devam ederken, 3 Mart 2018 tarihinde gelişen solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım servisine kaldırıldığı belirtilerek, "Yoğun bakım takibinde iken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 23.05'te kalbi durmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen geri döndürülememiş olup 23.45'te hayata gözlerini yummuştur. Sanat dünyasına uzun yıllar hizmet etmiş böyle bir değerin başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." denildi.

ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop‘ta doğdu. Tuncay Özinel Tiyatrosu, AST gibi topluluklarda çalıştı. 1986 yılında Bizimkiler dizisindeki Kapıcı Cafer tiplemesiyle herkes tanıdı. Bülent Kayabaş ile Tiyatro yaptı. 1986 yılında Perihan Abla dizisinde, Perran Kutman, Şevket Altuğ, Tuluğ Çizgen, Cihat Tamer gibi oyuncularla oynadı. 1994 yılında senaryosunu Gani Müjde‘nin yazdığı Kaygısızlar dizisinde Halit Akçatepe, Ayşen Gruda, Tuluğ Çizgen, Şoray Uzun, Yılmaz Köksal, Çiçek Dilligil gibi oyuncularla oynadı. Birçok film ve dizide rol aldı.