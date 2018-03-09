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Ercan Yazgan kimdir? Kapıcı Cafer olarak bildiğimiz usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 08:34 | Son Güncelleme

Ercan Yazgan hayatını kaybetti. Felç tedavisi gören usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti. Sultangazi'de özel bir hastanede felç tedavisi gören Ercan Yazgan, geçtiğimiz günlerde solunum yetmezliği nedeniyle hastanenin yoğun bakım servisine alınmıştı. Hastaneden yapılan açıklama Ercan Yazgan'ın sevenlerini üzdü. Unutulmaz "Bizimkiler" dizisindeki Kapıcı Cafer rolüyle gönüllerde taht kuran Ercan Yazgan yaşamını yitirdi. Peki Ercan Yazgan kimdir? Kaç yaşındaydı? Ercan Yazgan'ın hayat hikayesi

Ercan Yazgan kimdir? Kapıcı Cafer olarak bildiğimiz usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti!

Sanatçı Ercan Yazgan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Saygı Hastanesi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sanat dünyasının sevilen ismi Ercan Yazgan'ın iskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla hastanenin nöroloji kliniğinde tedavisi devam ederken, 3 Mart 2018 tarihinde gelişen solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım servisine kaldırıldığı belirtilerek, "Yoğun bakım takibinde iken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 23.05'te kalbi durmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen geri döndürülememiş olup 23.45'te hayata gözlerini yummuştur. Sanat dünyasına uzun yıllar hizmet etmiş böyle bir değerin başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." denildi.

ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop‘ta doğdu. Tuncay Özinel Tiyatrosu, AST gibi topluluklarda çalıştı. 1986 yılında Bizimkiler dizisindeki Kapıcı Cafer tiplemesiyle herkes tanıdı. Bülent Kayabaş ile Tiyatro yaptı. 1986 yılında Perihan Abla dizisinde, Perran Kutman, Şevket Altuğ, Tuluğ Çizgen, Cihat Tamer gibi oyuncularla oynadı. 1994 yılında senaryosunu Gani Müjde‘nin yazdığı Kaygısızlar dizisinde Halit Akçatepe, Ayşen Gruda, Tuluğ Çizgen, Şoray Uzun, Yılmaz Köksal, Çiçek Dilligil gibi oyuncularla oynadı. Birçok film ve dizide rol aldı.

Ercan Yazgan denilince akla Kapıcı Cafer karakteri gelmesini sağlayan yapım, bir döneme damgasını vurmuş ve 1989-2002 yılları arasında TRT ekranında yayınlanmış Bizimkiler dizisidir. 13 yıl boyunca ilgiyle izlenen Bizimkiler'deki Kapıcı Cafer rolü ile Ercan Yazgan, Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasına girmeyi başardı.

Ercan Yazgan üçüncü evliliğini tiyatrocu İdil hanım ile yaptı. Oyuncu Buket Dereoğlu üvey kızıdır. Buket Dereoğlu’nun annesi İdil hanım, ikinci evliliğini 1976 yılında Ercan Yazgan ile yapmıştır.

Ercan Yazgan’ın dördüncü eşi Ceyhan hanımdan Tuğçe ve oyuncu Billur Yazgan (d. 1 Ekim 1985) adında iki kızı ile Bilgehan adında bir oğlu vardır.

Ödülleri :
1999 – 36.Antalya Film Şenliği, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Duruşma filmi ile

Film ve Dizileri :
2011 – 2012 – İffet (Dizi)
2010 – Kardelen (Sinema Filmi)
2009 -2010 – Hanımın Çiftliği
2008 – Talih Kuşu (TV Dizisi)
2008 – Nekrüt (Sinema Filmi)
2008 – Adanalı (TV Dizisi)
2006 – Yalancı Yarim
2006 – Ahh İstanbul
2004 – Tatil Aşkları
2004 – Altın Kafes
2004 – Büyük Buluşma TV Dizisi
2003 – 2006 – Hayat Bilgisi
2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
2002 – Aşk Meydan Savaşı
2000 – Balalayka (Sinema Filmi)
1999 – Duruşma (Sinema Filmi)
1996 – Sevda Kondu
1994 – Kaygısızlar
1993 – Yazlıkçılar
1990 – Bir Milyara Bir Çocuk (aynı zamanda yapımcı)
1989 – 2002 – Bizimkiler
1986 – Kabadayı (Sinema Filmi)
1986 – Şaka Maka (Video)
1986 – Perihan Abla
1983 – Üç İstanbul
1982 – Arkadaşım (Sinema Filmi)
1979 – Dokunmayın Şabanıma (Sinema Filmi)
1978 – Ölüm Görevi (Sinema Filmi)
1977 – Sen Aşk Nedir Bilir Misin (Sinema Filmi)
1977 – Sarmaş Dolaş (Sinema Filmi)
1977 – Tatlı Kaçık (Sinema Filmi)
1975 – İzin (Sinema Filmi)
1971 – Hüdaverdi-Pırtık (Sinema Filmi)
1963 – Susuz Yaz(Sinema Filmi)

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diyecek bir şey yok allah rahmet eylesin
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