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Ercan Yazgan son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 18:33 | Son Güncelleme

İSTANBUL (İHA)

İSTANBUL (İHA)

Bu sözlere hiç kimse inanamadıBu sözlere hiç kimse inanamadı
İçtiğiniz su ne kadar temiz?İçtiğiniz su ne kadar temiz?
Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında yeni gelişme!Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında yeni gelişme!
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