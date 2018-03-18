AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, "Çanakkale Zaferi dün olduğu gibi bugün de ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutulmaması gereken bir derstir" dedi.

Ercik, ’18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, zaferin 103. yıl dönümünü millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiklerini söyledi. "Çanakkale Zaferi dün olduğu gibi bugün de ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutulmaması gereken bir derstir" diyen Ercik, "Aziz milletimiz, söz konusu vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali olduğu zaman neler başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Tıpkı 103 yıl önce Çanakkale’de olduğu gibi, 15 Temmuz’da da en modern silahlar, milletimizin azim ve inancı karşısında çaresiz kalmıştır. 15 Temmuz’da yaşananların, bir asır önce Çanakkale’yi yedi düvele mezar eden ruhun ne kadar diri olduğunun göstergesidir. Önümüzdeki süreçte de birlik ve dayanışma içinde, aynı ruh ve kararlılıkla, ülkemize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağımıza inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

"En büyük güç, milletimizin inancıdır"

Terör örgütleri ve arkalarındaki odaklara karşı yürütülen başarılı mücadelenin, Türk milletinin inancı ve sevdasıyla olduğunu vurgulayan Ercik, "Dün ülkemizi boyunduruk altına almak isteyen hainler, bugün de farklı senaryolarla karşımızda. Dün Kurtuluş Savaşı’nda, Çanakkale Zaferi’nde nasıl bu hainlere cevabımızı verdiysek, vatanımızın bölünemeyeceğini gösterdiysek, Çanakkale geçilmez diyerek düşmanı püskürttüysek, bugünde ülkemizi saran YPG, PYD, PKK, DHKP-C, FETÖ, DAEŞ gibi terör örgütlerine ve arkalarındaki odaklara karşı yürüttüğümüz beka mücadelesinde, devlet olarak en büyük güç kaynağımız tıpkı bir asır öncesinde olduğu gibi yine milletimizin imanı, inancı, vatan ve bağımsızlık sevdasıdır. Gerek 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesine karşı sergilenen kahramanlıklar, gerekse Afrin harekatı sürecinde 7’den 70’e milletimizin tüm fertlerinin seferber olması, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri, ne kadar canlı olduğunu bir kez daha göstermiştir" şeklinde konuştu.