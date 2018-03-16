Erciş Belediye Başkan Vekili Yaşar’a anlamlı ödül

Uluslararası Radyocular Birliği’nin Ankara’da düzenlemiş olduğu ve bu yıl dokuzuncusu olan RADEV Artı Ödülleri sahiplerini buldu.

Ankara Milli Kütüphanede yapılan törende, ödüller Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu tarafından verildi. Vanyolu Vitrin Projesiyle ‘Yılın Pozitif Şehircilik Projesi’ dalında en iyi belediye başkanı ödülünü ise ulusal dalda Erciş Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar aldı.

Belediye Başkan Vekili Yaşar, ödülü belediye çalışanları ile Erciş halkına armağan etti.