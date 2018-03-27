HABER

Erciş belediyesinden gıda denetimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan kasap, lokanta, kantin, kafeterya gibi toplu tüketim işletmelerinde gıda denetimi yapıldı.Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü gıda denetim birimi ekipleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gıda sağlığı ve hijyen denetimi yapıldı.

Van’ın Erciş Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan kasap, lokanta, kantin, kafeterya gibi toplu tüketim işletmelerinde gıda denetimi yapıldı.
Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü gıda denetim birimi ekipleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gıda sağlığı ve hijyen denetimi yapıldı. İlçe sınırları içerisinde bulunan kasaplar ile lokanta, kantin, kafeterya gibi toplu tüketim işletmelerinde yapılan denetimlerde işletme sahiplerine satılan ürünlerin nasıl muhafaza edileceği hakkında gerekli bilgiler verildi. Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve aksaklıklar konusunda gerekli uyarılar yapılarak uyarılara uymayan işletmelere cezai işlemler yapılacağı belirtildi.

Erciş belediyesinden gıda denetimleri

1 / 7

Erciş belediyesinden gıda denetimleri

Erciş belediyesinden gıda denetimleri
2 / 7

Erciş belediyesinden gıda denetimleri

Erciş belediyesinden gıda denetimleri
3 / 7

Erciş belediyesinden gıda denetimleri

Erciş belediyesinden gıda denetimleri
4 / 7

Erciş belediyesinden gıda denetimleri

Erciş belediyesinden gıda denetimleri
5 / 7

Erciş belediyesinden gıda denetimleri

Erciş belediyesinden gıda denetimleri
6 / 7

Erciş belediyesinden gıda denetimleri

Erciş belediyesinden gıda denetimleri
7 / 7

Erciş belediyesinden gıda denetimleri

Erciş belediyesinden gıda denetimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meclis harekete geçti! Komisyon kuruldu

Meclis harekete geçti! Komisyon kuruldu

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

RTÜK'ten flaş karar! Televizyonda yeni dönem

RTÜK'ten flaş karar! Televizyonda yeni dönem

Mağarada saklanan teröristler böyle ele geçirildi

Mağarada saklanan teröristler böyle ele geçirildi

Aybüke öğretmeni şehit eden terörist öldürüldü!

Aybüke öğretmeni şehit eden terörist öldürüldü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.