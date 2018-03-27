Erciş belediyesinden gıda denetimleri

Van’ın Erciş Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan kasap, lokanta, kantin, kafeterya gibi toplu tüketim işletmelerinde gıda denetimi yapıldı.

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü gıda denetim birimi ekipleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gıda sağlığı ve hijyen denetimi yapıldı. İlçe sınırları içerisinde bulunan kasaplar ile lokanta, kantin, kafeterya gibi toplu tüketim işletmelerinde yapılan denetimlerde işletme sahiplerine satılan ürünlerin nasıl muhafaza edileceği hakkında gerekli bilgiler verildi. Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve aksaklıklar konusunda gerekli uyarılar yapılarak uyarılara uymayan işletmelere cezai işlemler yapılacağı belirtildi.