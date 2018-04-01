Erciş İşletme Fakültesi Yeni Hizmet Binası Temeli Atıldı

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci temel atma ve incelemelerde bulunmak üzere memleketi Van’ın Erciş ilçesine geldi.

Öğlen saatlerinde ilçeye gelen Bakan Yardımcısı Çiftci, ilk olarak Sahil Kent Mahallesinde yapımı devam eden Atakan Çelik Kültür Merkezi binası inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Ardından, çarşı merkezinde geçen yıldan itibaren yapımı devam eden kentsel dönüşüm alanı inşaatını gezen Çiftci, Erciş Şoförler ve Otomobilciler Odasında esnaf ve oda temsilcileri ile bir araya geldi. Buradan Kışla Caddesi üzerinde faaliyet veren Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş İşletme Fakültesine gelen Çiftci’yi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ile diğer yetkiler karşıladı. Dekanlığı ziyaret eden Çiftci, daha sonra 4 bin 500 metre kare kapalı alana sahip olacak Erciş İşletme Fakültesi yeni hizmet binası yapım sahasına geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Erciş’e hizmet etmenin boyunlarının borcu olduğunu söyledi. Erciş’e yüksek okulun babası Merhum Ebubekir Çiftci zamanında geldiğini anımsatan Çiftci, belediye başkanlığı döneminde İşletme fakültesinin yer tahsisinden konuşlanmasına kadar olan evreleri ise tek, tek anlattı. Ak Parti hükümetinin Erciş’e özel bir önem verdiğini de belirten Çiftci, yapılan eserlerin yapacaklarının teminat olduğunu söyledi. Erciş Devlet Hastanesi inşaatının aksamasını ise yüklenici firmadan kaynaklandığını aktaran Çiftci, “Öncelikle bugün ilçemizin düşman işgalinden kurtarılışının 100. yıl dönümü tüm milletimize, ilçe halkımıza kutlu olsun. Burada bugün hayırlı bir hizmet için bir aradayız. Van YYÜ Erciş işletme fakültemiz yerleşke alanı malumunuz daha önceden silahlı kuvvetlerimize bağlı bir askeri kışla idi. Belediye başkanlığım döneminde uzun yazışmalar sonucu bu alanları eğitim alanlarına kazandırdık. 476 dönüm alanın bir bölümü Erciş İşletme fakültesine, bir bölümü Yurt-Kur’a, bir bölümü ise hastane ve eğitim kurumlarına tahsis edildi. Bugün temeline harç koyacağımız bu eser bizleri çok heyecanlandırıyor, çok gururlandırıyor. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok, çok iyi biliyoruz. Yüzüncü Yıl Üniversitemiz Rektörlüğü Erciş’i her zaman önemsemiştir ve önemsemeye de devam ediyor. Emeği geçen Peyami Battal hocama, dekanımıza ve herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu hizmet bizim için çok kıymetli ve çok anlamlıdır. Erciş’in yarını bugünkünden çok daha iyi olacağı kanaatindeyim. Bunun için hep birlikte STK’larımızla, esnaflarımızla, halkımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte şehrimize inşallah hep birlikte sahip çıkacağız. Ben bir Ercişli olarak Erciş’e ne kadar hizmet etsek azdır kanaatindeyim. Erciş çok ciddi yatırımla aldı eksikliklerimiz var, hükümet olarak bunları da inşallah tamamlayacağız. Bundan sonraki süreçte de 2019 yolunda da inşallah bu yatırımlar artarak devam edecek. 2019 da burada Ak Parti buradan güçlü çıktığında buradaki yatırımlarımız da inşallah artarak devam edecektir. Bir kez daha bu yatırımın ilçemize üniversitemize, öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Erciş’e hizmet etmek boynumuzun borcudur” dedi.

Van YYÜ Rektörü prof Dr. Peyami Battal ise üniversite olarak Erciş’i önemsediklerini belirterek, Erciş’te yüksek okul ve işletme fakültesinde toplamda bin 700 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğünü söyledi. Her zaman Bakan Yardımcısı Fatih Çifci’nin desteklerini yanlarında gördüklerini de ifade eden Battal, “Erciş’te yurt sorunuz yok. Öğrenci sayımız oldukça yüksek, artmaya da devam ediyor. Fakültemizi Erciş’e geliştirmek istiyoruz. İnşallah burada yine el birliğiyle lojman yaptırabilirsek burayı güçlendirebiliriz. Erciş büyük bir ilçemiz. İnşallah lojman sorununu çözersek burada yeni bölümler de açmış olacağız. Yeni hizmet binamızı inşallah bu yılın sonuna kadar hizmete açmış olacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek temele ilk harç Bakan Yardımcısı Çiftci, Rektör Peyami Battal ile diğer ilgililer tarafından konuldu.