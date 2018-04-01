Erciş’in Düşman İşgalinden Kurtarılışının 100. Yıldönümü

Van’ın Erciş ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 100. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Tören, sabah saat 09.00’da kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başladı. Ardından, 15 Temmuz Demokrasi Parkı önünde yapılan törenlere geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Şirin yaptı. Yaşar, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Öğrencilerin günün anlamına özgü şiirler okuması, folklor gösterilerinin ardından, kurtuluş bayramı nedeniyle ilk, orta ve lise öğrencileri arasında yapılan şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeleri verildikten sonra tören sona erdi.

Törene Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Kurbani Özdaş, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Aydın, MHP İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi, kamu kurum amirleri, oda ve dernek temsilcileri, gaziler, şehit aileleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.