Ercişli miniklerden Balıkesir’e teşekkür mesajı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde eğitim veren Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri Van Erciş’te eğitim gören minik öğrencilere atkı ve bere gönderdiler. Hediyelerine kavuşan Ercişli minik öğrenciler Balıkesir’deki arkadaşlarına video ile teşekkür mesajı gönderdi.
Karesi Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, Van-Erciş Haydarbey İlkokulu’nda eğitim gören öğrenciler için giyim yardımı kampanyası düzenlendi. Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Elvan Yıldırım ve sınıf öğretmenleri, Okul Aile Birliği, öğrencileri ve öğrenci velilerinin düzenlediği kampanyayla toplanan atkı ve bereler Haydarbey İlkokulu’na ulaştı. Gelen atkı ve bereler öğretmenlerce öğrencilere dağıtıldı. Yeni atkı bere takımlarını alan öğrencilerin mutlulukları görülmeye değerdi. Hediyelerini alan Ercişli öğrenciler Balıkesir’de bulunan arkadaşlarına teşekkür mesajı gönderdi.
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