Ercişli Şehit Abdülkadir Bahçe için mevlit verildi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu geçen yıl şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Abdülkadir Bahçe için memleketi Van’ın Erciş ilçesinde mevlit verildi.

Sahilkent Mahallesi’ndeki taziye evinde düzenlenen yemekli mevlit programında bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar; birlik ve beraberlik mesajları verdi. Vatanın bekası için görev alan bütün güvenlik güçlerine Allah’tan güç, kuvvet vermesini isteyen Yaşar, bütün vatandaşların sınırlarımızda yaşanan tablonun farkında olduklarını belirterek, “Bu toprakların mayası, bu devletin mayası o kadar sağlam ki, hiçbir sütü bozuk bu mayayı bölemeyecek ve bozamayacaktır. Bu oyunları bozan şehitlerimizdir, şehitlerimizin aileleridir. Bunlara ne diyebileceksiniz? Bu topraklar uğruna şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Allah şehitlerimizi peygamberimize komşu eylesin. Onların döktüğü kan asla boşa gitmeyecektir, biz bunu biliyoruz. O kanlar bayrağımızda yerini almış durumda. O kanlar, bizim birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin birer sigortası haline gelmiştir. Şehitlerimizin aziz ruhları önünde bir kez daha saygı ile eğiliyorum. Geride bıraktığı ailelerine Allah’tan sabırlar diliyorum. Bu uğurda uzuvlarını kaybeden, canlarını ortaya koyan gazilerimizi de saygı ve şükranla yad ediyorum. Şehidimiz Abdülkadir Bahçe kardeşime de bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun’’ dedi.

Şehit babası Ömer Bahçe ise, oğlu Abdülkadir Bahçe’nin geçen yıl bu gün şehit düştüğünü belirterek, “İnanın 10 oğlum daha olsa, tamamını yine askere gönderir, yine şehit verirdim. Bu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Vatan sağ olsun” şeklinde konuştu.

Mevlit programına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Erciş 108. Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, Erciş Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Şahin Altıkulaç, MHP İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi, şehit yakınları, şehit aileleri, gaziler ile çok sayıda davetli katıldı.