HABER

Ercişli Şehit Abdülkadir Bahçe için mevlit verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 01:14 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu geçen yıl şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Abdülkadir Bahçe için memleketi Van’ın Erciş ilçesinde mevlit verildi.Sahilkent Mahallesi’ndeki taziye evinde düzenlenen yemekli mevlit programında bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar; birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu geçen yıl şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Abdülkadir Bahçe için memleketi Van’ın Erciş ilçesinde mevlit verildi.
Sahilkent Mahallesi’ndeki taziye evinde düzenlenen yemekli mevlit programında bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar; birlik ve beraberlik mesajları verdi. Vatanın bekası için görev alan bütün güvenlik güçlerine Allah’tan güç, kuvvet vermesini isteyen Yaşar, bütün vatandaşların sınırlarımızda yaşanan tablonun farkında olduklarını belirterek, “Bu toprakların mayası, bu devletin mayası o kadar sağlam ki, hiçbir sütü bozuk bu mayayı bölemeyecek ve bozamayacaktır. Bu oyunları bozan şehitlerimizdir, şehitlerimizin aileleridir. Bunlara ne diyebileceksiniz? Bu topraklar uğruna şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Allah şehitlerimizi peygamberimize komşu eylesin. Onların döktüğü kan asla boşa gitmeyecektir, biz bunu biliyoruz. O kanlar bayrağımızda yerini almış durumda. O kanlar, bizim birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin birer sigortası haline gelmiştir. Şehitlerimizin aziz ruhları önünde bir kez daha saygı ile eğiliyorum. Geride bıraktığı ailelerine Allah’tan sabırlar diliyorum. Bu uğurda uzuvlarını kaybeden, canlarını ortaya koyan gazilerimizi de saygı ve şükranla yad ediyorum. Şehidimiz Abdülkadir Bahçe kardeşime de bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun’’ dedi.
Şehit babası Ömer Bahçe ise, oğlu Abdülkadir Bahçe’nin geçen yıl bu gün şehit düştüğünü belirterek, “İnanın 10 oğlum daha olsa, tamamını yine askere gönderir, yine şehit verirdim. Bu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Vatan sağ olsun” şeklinde konuştu.
Mevlit programına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Erciş 108. Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, Erciş Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Şahin Altıkulaç, MHP İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi, şehit yakınları, şehit aileleri, gaziler ile çok sayıda davetli katıldı.

24 Haziran erken seçimi önerisi Anayasa Komisyonu'ndan geçti24 Haziran erken seçimi önerisi Anayasa Komisyonu'ndan geçti
Flaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyorFlaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyor
Canlı yayın ölümle bitti!Canlı yayın ölümle bitti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den derbi yorumu

Meral Akşener'den derbi yorumu

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.