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Erciş’te “101 okul 101 kütüphane projesi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 16:52 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından yürütülen “101 okul 101 kütüphane projesi” kapsamında 7 okula daha kütüphane açıldı.Van’ın Erciş Belediyesi tarafından yürütülen “101 okul 101 kütüphane projesi” devam ediyor.

Erciş’te “101 okul 101 kütüphane projesi”

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından yürütülen “101 okul 101 kütüphane projesi” kapsamında 7 okula daha kütüphane açıldı.
Van’ın Erciş Belediyesi tarafından yürütülen “101 okul 101 kütüphane projesi” devam ediyor. Erciş belediyesinden yapılan açıklamada, “İlçemizdeki sivil toplum kuruluşları ve işadamlarımız ile gurbetteki hemşehrilerimizin ve kitap gönüllülerinin destekleriyle büyüyen projemizde son olarak ilçemiz Gültepe, Gümüşoluk, Yetişen, İşbaşı, Kekiksırtı, Yoldere ve Nişancı İlkokullarımıza kütüphane açtık. Daha önce ilçemizde görev yapan öğretmen Pınar ve İrfan Aslaner projemize destek bulunarak, tayini çıktığı Tekirdağ’ın Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’nda başlattığı proje kapsamında toplanan kitapları kütüphanemize bağışladı. Gönül dostlarımızın destekleriyle büyüyen projemiz, yeni kütüphaneler açmaya devam edecek” denildi.

Erciş’te “101 okul 101 kütüphane projesi”

Erciş’te “101 okul 101 kütüphane projesi”

Erciş’te “101 okul 101 kütüphane projesi”

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