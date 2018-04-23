HABER

Erciş’te 23 Nisan coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 17:28 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba tarafından tören alanında bulunan öğrenci ve vatandaşların bayramının kutlanmasıyla devam etti.

Erciş’te 23 Nisan coşkusu

Van’ın Erciş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba tarafından tören alanında bulunan öğrenci ve vatandaşların bayramının kutlanmasıyla devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek’in günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından, şiirler okunarak halk oyunları gösterileri yapıldı. Şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.
Törene kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ile 22 il temsilcisi, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Erciş’te 23 Nisan coşkusu

Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!
Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!
CHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakıCHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.