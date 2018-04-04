Erciş’te avcı eğitim kursuna katılan avcılar sertifikalarını aldı

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Erciş ilçesinde avcılara yönelik ’avcı eğitim kursu’ düzenlendi.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, Erciş Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü ile Erciş Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanlığı tarafından ortaklaşa olarak avcılara yönelik ’avcı eğitim kursu’ düzenlendi. 10 gün süren ve toplam 32 saat üzerinden verilen kurs sonunda başarılı olan 33 kursiyere avcı eğitim sertifikaları verildi.