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Erciş’te Bayrak Yürüyüşüne Büyük İlgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 21:34 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 100.

Erciş’te Bayrak Yürüyüşüne Büyük İlgi

Van’ın Erciş ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 100. yıldönümü nedeniyle çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Erciş Belediyesi tarafından akşam saatlerinde tertiplenen etkinlik çerçevesinde Vanyolu Caddesinde mehteran takımı eşliğinde bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. Erciş Devlet Hastanesi önünde başlayarak İlçe Kaymakamlık binası önünde tamamlanan bayrak yürüyüşüne Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Ak Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, MHP İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi, kamu kurum amirleri, gaziler, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaymakamlık binası önünde Van Büyük Şehir Belediyesi Mehteran Takımı ayrıca mini bir konser verdi. Konserin ardından havai fişek gösterileriyle kurtuluş etkinlikleri sona erdi.

Erciş’te Bayrak Yürüyüşüne Büyük İlgi

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