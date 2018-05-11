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Erciş'te cuma namazı çıkışı ABD ve İsrail protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 17:18 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde, Erciş Sivil Toplum Platformu öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, ABD'nin, İsrail'in Tel Aviv şehrinde bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etti.

Erciş'te cuma namazı çıkışı ABD ve İsrail protestosu

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)-VAN'ın Erciş ilçesinde, Erciş Sivil Toplum Platformu öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, ABD'nin, İsrail'in Tel Aviv şehrinde bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etti.
Cuma namazı sonrası kalabalık, Erciş Sivil Toplum Platformu öncülüğünde Van Yolu Cami önünde toplandı. Yaklaşık 100 kişi, ABD ve İsrail'i protesto etti. Erciş Sivil Toplum Platformu Başkanı Coşkun Durmaz basın açıklaması yaptı. Kudüs ve Filistin'in 1948 yılından bu yana hukuksuz olarak İsrail işgali altında olduğunu belirten Durmaz şöyle konuştu:
"Siyonist İsrail devleti, Kudüs'ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Bir aydır Kudüs’te Filistinli kardeşlerimiz İsrail ve ABD'yi protesto ediyor. Katil İsrail devleti orada topraklarını muhafaza etmek isteyen Filistinli kardeşlerimizi katlediyor. Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs İslam'ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine'den sonra, bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi ilk kıblemize, Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği o mübarek beldeye sahip çıkma zamanıdır."
Açıklamanın ardından, kalabalık, 'Katil İsrail, kahrolsun ABD' sloganları atarak dağıldı.

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Erciş'te cuma namazı çıkışı ABD ve İsrail protestosuErciş'te cuma namazı çıkışı ABD ve İsrail protestosuErciş'te cuma namazı çıkışı ABD ve İsrail protestosu

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