Erciş'te evde silah ve mühimmat ele geçirildi

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde, polisin evi ve otomobilinde yaptığı aramada tabanca, av tüfeği ve av tüfeğine ait mermiler ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.
Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Salihiye ve Tekevler mahallelerinde bulunan M.S.H.'ye ait evlerde ve otomobilinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 60 av tüfeği fişeği, 11 tabanca fişeği ve elektrik dağıtım şirketine ait olduğu değerlendirilen 4 aydınlatma jeneratörü ele geçirildi. Olayla ilgili M.S.H gözaltına alındı.
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