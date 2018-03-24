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Erciş'te kahvenin asma tavanı çöktü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 17:31 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde bir kahvenin asma tavanı içerde bulunan çok sayıdaki kişinin üzerine düştü.

Erciş'te kahvenin asma tavanı çöktü: 2 yaralı

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde bir kahvenin asma tavanı içerde bulunan çok sayıdaki kişinin üzerine düştü. Olayda alçıpan tavanın altında kalanlar korku ve panik yaşarken, 2 kişi yaralandı.
Olay, Erciş ilçesinde Vanyolu Caddesi'nde 5'inci kattaki bir kahvede meydana geldi. Kahvenin alçıpan olan asma tavanı bir anda çöktü. İçerde bulunan çok sayıda kişi tavanın altında kaldı. 2 kişinin yaralandığı olayda, korku ve panik yaşandı. Yaralılar Erciş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Erciş'te kahvenin asma tavanı çöktü: 2 yaralıErciş'te kahvenin asma tavanı çöktü: 2 yaralıErciş'te kahvenin asma tavanı çöktü: 2 yaralıErciş'te kahvenin asma tavanı çöktü: 2 yaralı

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