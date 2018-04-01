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Erciş’te Kurtuluş Bayramı Etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 17:46 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 100.

Erciş’te Kurtuluş Bayramı Etkinlikleri

Van’ın Erciş ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 100. yıldönümü törenlerle kutlanıyor.
Kurtuluş Bayramı münasebetiyle Erciş Kaymakamlığı ile Erciş Belediyesi ortaklaşa çeşitli etkinlikler düzenledi. Bayram töreninin ardından sahil bandında Erciş’in düşman işgalinden kurtarılışının 100. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Şirin Yaşar birlik ve beraberliği pekiştiren uzun bir konuşma yaptı. Ardından, halk koşusu gerçekleştirilirken, vatandaşlar yapılan etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Ünlü Halk Ozanı Ahmet Poyrazoğlu, Türkücü Celal Yarıcı ve Van Büyük Şehir Mehteran Takımının verdiği konserle vatandaşlar hoşça vakit geçirdiler. Etkinliklerde halk koşusunda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verilirken, sponsor firmalara da teşekkür plaketi takdim edildi. Etkinliklerde ayrıca, akşam saatlerinde mehteran takımı eşliğinde Vanyolu Caddesinde halkın katılımıyla bayrak yürüyüşü düzenleneceği kaydedildi.
Etkinliklere Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Kurbani Özdaş, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Aydın, MHP İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi, kamu kurum amirleri, oda ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Erciş’te Kurtuluş Bayramı Etkinlikleri

Erciş’te Kurtuluş Bayramı Etkinlikleri

Erciş’te Kurtuluş Bayramı Etkinlikleri

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