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Erciş'te plaj sezonu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 17:37 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın Erciş Belediyesince geçen yıl atıl araziden dönüştürülen halk plajında yaz sezonu törenle başlatıldı - Plaj haftanın iki günü kadınlara hizmet verecek - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar: -"İnsanlar çocukları ile burada gelip güzel vakit geçiriyorlar. Devletimizin Van Gölü havzasına ve bölge insanına vermiş olduğu değeri hizmetlerimizle yansıtmaya çalışıyoruz"

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Erciş Belediyesinin ilçeye kazandırdığı halk plajında, yaz sezonu törenle açıldı.

Geçen yıl başlatılan çalışmayla Van Gölü kıyısındaki atıl araziyi halk plajına dönüştüren Erciş Belediyesi, bu yıl da plajdaki eksiklikleri tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Güvenliğin sağlandığı, vatandaşların rahatlıkla dinlenip yüzebileceği imkanların oluşturulduğu plaj, ilçe halkının yanı sıra turistlerin de en çok tercih ettiği mekanlardan biri oldu.

Van Gölü kıyısında düzenlenen programında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nı kutlayarak sezon açılışının böyle bir güne denk gelmesinin güzel bir rastlantı olduğunu söyledi.

Yaşar, bölgede yaşayan vatandaşların göle "Van Denizi" dediğini anımsatarak, "Bu plajımız Erciş'in yanı sıra civar il ve ilçelerde yaşayan vatandaşların da tercih ettiği bir yer. Yöresel ve kültürel bazı kaygılardan dolayı bu güzel sahilden faydalanamayan bölge insanı, buranın daha izole ve daha kullanışlı bir plaj haline gelmesiyle rahatlıkla kullanmaya başladılar." diye konuştu.

Plajda yeni bir iskele yaptıklarını ve sosyal tesislerini de yenilediklerini kaydeden Yaşar, peyzaj çalışmalarının da tamamlanmasıyla vatandaşların daha modern ve kullanışlı bir sahile kavuştuğunu ifade etti.

- "Haftada 2 gün kadınlara hizmet verecek"

Plajda haftanın iki günü sadece kadınlara hizmet verileceğini, vatandaşların ücretsiz ulaşımını sağlayacaklarını anlatan Yaşar, şöyle devam etti:

"İnsanlar çocukları ile burada gelip güzel vakit geçiriyorlar. Devletimizin Van Gölü havzasına ve bölge insanına vermiş olduğu değeri hizmetlerimizle yansıtmaya çalışıyoruz. Dileğimiz Van'ın ve Erciş'in terörle, kötülüklerle değil batıda bu tarz doğal güzelliklerden faydalanan insanlar gibi faydalanmasını sağlamak."

Vatandaşlardan Sena Ercan da yapılan hizmetle Erciş'in ünlü tatil yörelerinden daha güzel hale geldiğini belirterek, "Aslında burası bir göl değil bir deniz potansiyelinde. Şu an Ege ve Akdeniz gibi burası da son derece canlı ve kullanışlı. Biz de hafta sonunu arkadaşlarımızla geçirmek için aile plajına geldik. Erciş'e gelen vatandaşların mutlaka bu güzel plaja uğramalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Tatil için Almanya'dan ailesiyle Van'a gelen Buket Akdağ ise Van'da böyle güzel bir plajın açılmasına sevindiğini dile getirdi.

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