Erciş'te plaj sezonu açıldı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Erciş Belediyesinin ilçeye kazandırdığı halk plajında, yaz sezonu törenle açıldı.

Geçen yıl başlatılan çalışmayla Van Gölü kıyısındaki atıl araziyi halk plajına dönüştüren Erciş Belediyesi, bu yıl da plajdaki eksiklikleri tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Güvenliğin sağlandığı, vatandaşların rahatlıkla dinlenip yüzebileceği imkanların oluşturulduğu plaj, ilçe halkının yanı sıra turistlerin de en çok tercih ettiği mekanlardan biri oldu.

Van Gölü kıyısında düzenlenen programında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nı kutlayarak sezon açılışının böyle bir güne denk gelmesinin güzel bir rastlantı olduğunu söyledi.

Yaşar, bölgede yaşayan vatandaşların göle "Van Denizi" dediğini anımsatarak, "Bu plajımız Erciş'in yanı sıra civar il ve ilçelerde yaşayan vatandaşların da tercih ettiği bir yer. Yöresel ve kültürel bazı kaygılardan dolayı bu güzel sahilden faydalanamayan bölge insanı, buranın daha izole ve daha kullanışlı bir plaj haline gelmesiyle rahatlıkla kullanmaya başladılar." diye konuştu.