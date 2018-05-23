KAYSERİ (AA) - Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve gece başlayan "Erciyes-2018 Tatbikatı" hava indirme operasyonuyla sona erdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komando tugayları içerisinde hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan, bu yeteneğini Kıbrıs Barış Harekatı'nda icra eden ve terörle mücadele operasyonlarında görev alan 1. Komando Tugayı Komutanlığınca düzenlenen tatbikat, İncesu ilçesi yakınlarındaki Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'nda yapıldı.

Tatbikat senaryosu kapsamında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan C-130 ve C-160 tipi nakliye uçaklarındaki 120 paraşütçü komando, bölgeye indirme yaptı. Paraşütle atlayan komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi.

Chinook tipi iki helikopterin de kullanıldığı tatbikatı 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 1. Komando Tugayı Komutanvekili Albay Sezgin Erdoğan da izledi.

