Erciyes 2018 Tatbikatı'nda komandolar gece atlayışı yaptı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği Erciyes 2018 tatbikatı, Gece Hava Kılavuzu Harekatı, tugayının yarasaları olarak adlandırılan paraşüt komandolarının atlayışı başladı.
Komando tugayları içinde hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan 1'inci Komando Tugay Komutanlığı sorumluluğunda gerçekleştirilen Erciyes 2018 tatbikatı, gece saat 22.00 sıralarında başladı. 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görevli 9 paraşütçü asker, Casa CN 235 nakliye uçağından yaklaşık 9 bin fit yükseklikten atladı. başarıyla atlama sahasına iniş yaptı. Hava kılavuzu indirme harekatı, komandoların atlama sahasında hedeflenen bölgeye başarılı iniş yaptı. Serbest düşüşün ardından askerler, sızma harekatını başarı ile gerçekleştirdi.
Hava Kılavuzu Harekatı'nı 4'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri de izledi.
Tatbikatın ikinci gününde ise, 4 adet C 130 tipi askeri uçakla 120 komando, hava başı tesisi için paraşütle iniş yapacak.
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