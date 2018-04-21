Erciyes Dağı'na karı yağdı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağarken, kentte hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. Meteooroloji yetkilileri, zirai don uyarısında bulundu.
Kayseri ve çevresinde dün gece sağanak etkili olurken, 3 bin 916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'na ise kar yağdı. Kar yağışı, zirveden, 2 bin 200 metredeki oteller bölgesine kadar olan alanda etkili oldu. Kar kalınlığı, yaklaşık 10 santim artarken, kent merkezinde hava sıcaklığı ise 19 dereceden 9 dereceye düştü. Hava sıcaklığındaki ani düşüş nedeniyle kentte kaloriferler yeniden yandı.
Meteoroji 7 Bölge Müdürlüğü yetkililerin çiftçileri ve bağcılıkla uğraşanları zirai dona karşı uyardı, önlem almalarını istedi.
Kayseri ve çevresinde sağanağın öğle saatlerine kadar devam edeceği ve sonrasında havanın açacağı ifade edildi.
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