Erciyes Teknopark’ta hibe destekleri bilgilendirme konferansı düzenlendi

Erciyes Teknopark’ta Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan hibe destekleri ile ilgili bilgilendirme konferansı düzenlendi.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden Gözde Eroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen etkinlikle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof.Dr.Mahmut Doğan şunları söyledi:

”Ekonomi Bakanlığımız ekonomimizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak için dış ticaret ve yatırım politikalarını katılımcı bir misyonla artan şekilde desteklemektedir. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalara her safhada destek olmayı amaçlayacak şekilde sürdürülmektedir. Destek sistematiğinde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç seviye bulunmaktadır. Ancak pek çok kurum malesef sunulan bu destekler ve teşvikler hakkında yeterince bilgi sahibi değildir. İş dünyasının verilen bu teşvik ve desteklerin hangi şartlarda, ne zaman ve ne şekilde kullanılacağını da bilmesi oldukça önemlidir.

Erciyes Teknopark olarak ilimizdeki kurumların Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan destekler ve teşviklerle ilgili bilgi sahibi olması adına bu tür bilgilendirme toplantıları düzenleyerek katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Paydaşlarımızın ülke ekonomisine katkı sağlayan, yurt dışı piyasalarında söz sahibi güçlü firmalar arasına girebilmesi adına biz de Erciyes Teknopark’ın yazılım kümesi olan ETTOSOFT ile gereken çalışmaları yapıyoruz. ETTOSOFT Yazılım Kümesi, uluslararası rekabetin geliştirilmesini sağlamak amacıyla; Erciyes Teknopark A.Ş. çatısı altındaki 200’den fazla Ar-Ge firması arasından seçilen 20 üye firmadan oluşmaktadır. ‘İş Birliği Güç Birliği’ sloganıyla yola çıkan ETTOSOFT Yazılım Kümesi firmalarımızın güncel uygulamaları yakalamaları ve bunları ticari hayatlarında da kullanabilmeleri adına ihtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık, yurtdışı pazarlama programı ve alım heyeti gibi çalışmalar için UR-GE Teşvik Programı tarafından desteklenmektedir.”

Düzenlenen etkinlikte katılımcılara;Yurt Dışı Pazar Araştırması, E-Ticaret Sitelerine Üyelik, Rapor Satın Alma, Şirket Satın Alma - Danışmanlık, İleri Teknolojiye Sahip Şirket Satın Alma - Danışmanlık, İleri Teknolojiye Sahip Şirket Satın Alma - Kredi Faiz, Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri, Belge / Sertifika / Test Analiz Raporları, Tarım Analiz Raporları, Küresel Tedarik Zinciri, Fuar Katılım Başlığı, Nasıl destek başvurusu yapılır?”

Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan hibe destekleri ile ilgili bilgilendirme konferansında, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden Gözde Eroğlu’nun sunumunun ardından, katılımcıların soruları yanıtlandı.