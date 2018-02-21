Erciyes Teknopark’ta tasarımcılar 48 saat araliksiz proje geliştirdi

Teknolojiyi kullanarak küresel sorunlara çözüm önerileri geliştirme konusunda istekli kişi ve kurumların katılımıyla Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi’nde Geleceğini Tasarla IoT (Internet of Things) Hackathon’u düzenlendi.

Düzenlenen Hackathon etkinliği ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Murat Doğan şunları söyledi:

“Hackathon belli bir ortak fikre sahip insanların belirli süre içerisinde, takım çalışması halinde aynı ortamda aynı havayı soluyarak inovatif fikirlerini kodlara dökme halidir. Diğer bir deyişle bu etkinliğe beyin fırtınası ile kısa süre içerisinde yazılım projesi geliştirme de diyebiliriz.

Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi’nde Microsoft, Cisco ve Habitat Derneği işbirliğiyle düzenlenen Geleceğini Tasarla IoT (Internet of Things) Hackathonu’nun başlıca amacı; projelerin ticari olup olmadığına bakılmaksızın ağırlıklı olarak fayda odağında küresel sorunlara çözüm geliştirmek olarak belirlendi. Programda 3 günlük bir çalışma ortamında 48 saat boyunca sınıf içi eğitimlerin yanı sıra Cisco Networking Academy’nin sağlamış olduğu diğer eğitim materyallerine çevrimiçi erişim imkanı da sağlanmıştır. Hackathon sırasında Raspery Pi, Arduino, Blink, İş Kanvası doldurma ve proje sunumu konularında da eğitimler verildi.

Etkinliğe 3’ü şehir dışından olmak üzere toplam 15 takım ve 60 kişi katılım göstermiştir. Hackathon bitiminde jüriye yapılan sunumların ardından jüri değerlendirme sonrasında 3 ekip dereceye girmiştir. Dereceye giren takımlar; Athena ekibi IOT tabanlı akıllı geri dönüşüm otomatı projesi ile, FeedBox ekibi IOT tabanlı akıllı evcil hayvan besleme ünitesi projesi ile Bilsem ekibi IOT tabanlı sıcaklık kontrollü enerji verimliliği projesi ile olmuştur. Dereceye giren üç takıma ödül olarak programlanabilir drone, Arduino ve Raspberry Pi süper başlangıç seti ile CISCO eğitim paketi verilmiştir.

Etkinliğin düzenlenmesinde bizi yalnız bırakmayan sponsorlarımız İpek Bilgisayar, Molekül Yazılım, Bilişim Bilgisayar ile Gülsan Gıda’ya da katkılarından dolayı ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Erciyes Teknopark olarak Hackathon buluşmamıza gösterilen bu yoğun ilgiden ve çıkan projelerden son derece memnuniyet duyduğumuzu da belirtmek isterim.”