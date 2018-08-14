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Erciyes, Ukrayna'da tanıtılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 16:09 | Son Güncelleme

Ukraynalı tur operatörlerinin hazırladığı Kayseri ve Erciyes belgeseli, bu ülkedeki televizyon kanallarında yayınlanmaya başladı

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Erciyes Dağı'nın tanıtılması amacıyla Kiev'den Kayseri'ye gelen tur operatörlerinin hazırladığı "Kayseri-Erciyes" belgeseli Ukrayna'daki televizyon kanallarında yayınlanmaya başladı.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla dünya çapında bir kış turizm merkezi olan Erciyes, dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.

Önceki günlerde Kayseri'de ağırlanan Ukraynalı tur operatörleri, Kayseri ve Erciyes Dağı'nı anlatan bir belgesel hazırladı.

Yapılan tanıtım çalışmaları neticesinde kış sezonunda Moskova-Kayseri arasında başlayan charter seferleri gibi Kiev-Kayseri arasında da direkt uçak seferleri başlatma hedefine yönelik çalışmalar son aşamasına geldi.

Bu seferlerle Ukrayna'dan da her hafta bir turist kafilesinin kayak turizmi için Erciyes'e gelmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'in dünya çapında tanınmaya başlandığını belirtti.

Uluslararası pazarlama faaliyetlerinin hız kazandığını aktaran Cıngı, şunları kaydetti:

"Yurt dışındaki önemli fuarlara katılıyor, yabancı operatörlere sunumlar yapıyor ve yurt dışından turizm operatörlerini ve yabancı gazetecileri Erciyes'te misafir etmeye devam ediyoruz. Temmuz ayında THY ve TÜROB işbirliğiyle Erciyes'te misafir ettiğimiz 15 turizm operatörü ve medya mensubundan oluşan Ukrayna ekibi burada incelemelerde bulundu, çekimler gerçekleştirdi ve ülkelerinde tanıtıma başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik'in de Kayseri'yi anlattığı röportajın bulunduğu film Ukrayna görsel basınında önemli yer buldu. Erciyes projesinden önce Kayseri'nin uluslararası basında yer aldığı çok nadir vuku bulurken günümüzde hemen her hafta Rusya'da, Ukrayna'da, Avrupa'da ve Arap camiasında Erciyes ve Kayseri'den bahseden bir habere rastlıyoruz. Bu da tabi ki sadece bir turizm şehri olarak Kayseri'nin tanınılırlığını artırmakla kalmıyor aynı zamanda şehrimizin global marka haline gelmesini tetikliyor, dolayısıyla da ticari faaliyetler açısından ürünlerimizin marka değerini büyüyor."

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Anahtar Kelimeler:
Erciyes DAğı Kiev Ukrayna

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