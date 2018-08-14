Erciyes, Ukrayna'da tanıtılıyor

Uluslararası pazarlama faaliyetlerinin hız kazandığını aktaran Cıngı, şunları kaydetti:

"Yurt dışındaki önemli fuarlara katılıyor, yabancı operatörlere sunumlar yapıyor ve yurt dışından turizm operatörlerini ve yabancı gazetecileri Erciyes'te misafir etmeye devam ediyoruz. Temmuz ayında THY ve TÜROB işbirliğiyle Erciyes'te misafir ettiğimiz 15 turizm operatörü ve medya mensubundan oluşan Ukrayna ekibi burada incelemelerde bulundu, çekimler gerçekleştirdi ve ülkelerinde tanıtıma başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik'in de Kayseri'yi anlattığı röportajın bulunduğu film Ukrayna görsel basınında önemli yer buldu. Erciyes projesinden önce Kayseri'nin uluslararası basında yer aldığı çok nadir vuku bulurken günümüzde hemen her hafta Rusya'da, Ukrayna'da, Avrupa'da ve Arap camiasında Erciyes ve Kayseri'den bahseden bir habere rastlıyoruz. Bu da tabi ki sadece bir turizm şehri olarak Kayseri'nin tanınılırlığını artırmakla kalmıyor aynı zamanda şehrimizin global marka haline gelmesini tetikliyor, dolayısıyla da ticari faaliyetler açısından ürünlerimizin marka değerini büyüyor."

