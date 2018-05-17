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Erciyes, uluslararası dağ koşusuna ev sahipliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 16:35 | Son Güncelleme

Erciyes, uluslararası dağ koşusuna ev sahipliği yapacak

KAYSERİ (AA) - Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Koşusu, 6-7 Temmuz'da Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılacak.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Middle Earth Travel iş birliğiyle bu yıl üçüncü kez düzenlenecek Uluslararası Patika Koşuları Birliği sertifikalı Ultra Sky Trail Erciyes Dağ Koşusu'na katılmak için müracaatlar devam ediyor.

Doğa ve sporun bir arada olduğu organizasyon, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

Zorlu yarışlara sadece kayıtlı koşucular katılabilecek. Maratona katılacak adayların parkuru koşabilmek için yeterli antrenman ve deneyime sahip olduğunu ve uzun arazi koşusuna katılmak için sağlık açısından bir engeli bulunmadığını doktor raporuyla belgelemesi gerekiyor.

Başvuru şartları ve yarışma için kayıtlar "www.skyerciyes.com" web sayfası üzerinden yapılıyor.

Her parkurda katılım kontenjanı 200 sporcu ile sınırlı olacak.

Yurt içinden ve yurt dışından birçok profesyonel ve amatör atletin katılacağı maratonda dünyaca ünlü isim Pau Capell de yer alıyor.

Sporcular yarışma dışında, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini keşfedip yöresel lezzetlerin de tadını çıkaracak.

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Erciyes Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Koşusu Kayseri Büyükşehir Belediyesi

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