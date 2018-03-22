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Erciyes'te kayak sezonu 15 Nisan'a kadar uzadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 10:54 | Son Güncelleme

Erciyes'te kayak sezonu 15 Nisan'a kadar uzadı

KAYSERİ (AA) - Kış turizminin önde gelen merkezlerinden Erciyes'te kayak sezonu 15 Nisan'a kadar uzadı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, kayak sezonunun bu yıl en erken Erciyes'te başladığını söyledi.

Türkiye'nin batısında yer alan bazı kayak merkezlerinde kayak sezonunun kapandığını belirten Cıngı, şunları kaydetti:

"Bizim suni karlama sistemimiz sayesinde kar yağsa bile, pistlerin ilk karını suni karlama ile üretiyoruz. Bu kardaki su yoğunluğu daha yoğun olduğu için alt taraftaki ilk katman buz derecesinde bir yapı arz ediyor. O yüzden bizim pistlerimizde kayak faaliyetleri hala devam ediyor. Şu an kapatmış olduğumuz bir pistimiz yok. Hava şartları iyileşip karlar erise bile, bazı pistlerimizi kapatsak dahi Erciyes'te 15 Nisan'a kadar kayak faaliyetlerinin yürütüleceğini, ilk başta ürettiğimiz suni kar tabakasının sağlamlığını koruduğunu vatandaşlarımıza duyurmakta fayda var."

Cıngı, ayrıca kayak sezonunun bitimine kadar Erciyes'te çeşitli etkinlikler yapacaklarını ifade etti.

Bu arada, Kayseri Meteoroloji Müdürlüğünce Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 93 santimetre ölçüldü.

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