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Erciyes’te kayak sezonu uzadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 12:43 | Son Güncelleme

Erciyes A.Ş.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, son yağışlarla birlikte Erciyes Kayak Merkezi’nde Nisan ayına kadar kayak yapılabileceğini söyledi.
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’ne son günlerde yağan kar yağışı yüzleri güldürdü. 30 Kasım’da suni karlamayla sezona başladıklarını, son yağışlarla birlikte Nisan ayının ortasına kadar pistlerde kayak yapılabileceğini tahmin ettiklerini söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Erciyes’te kış sezonu tüm hızıyla beraber devam ediyor. Allah’a çok şükür ki bu sene de yağış açısından oldukça bereketli bir sezon geçirdik. 30 Kasım’da suni karlama sistemi ile ilk kayağı başlattık. Daha sonra yağışla birlikte gelen çok kısa bir süre içerisinde bütün pistlerimizi açma imkanına kavuştuk. Çok ciddi bir kayakçı yoğunluğu da yaşayarak yeni bir tarihi rekor kırarak önümüze devam ediyoruz. Mart ayı geldikten sonra yavaş yavaş kayak snowboardın bittiğine dair böyle bir psikoloji oluşur. Çok şükür ki son günlerde yağan karla beraber pistlerimiz oldukça bir kar aldı. Erciyes’te kayak faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Tahmin ediyoruz ki Nisan ortasına kadar Erciyes’te pistlerde kayak yapılabilecektir. Yeni gelen karla beraber sezonun uzadığını hep beraber göreceğiz. Gelecek senelerde de inşallah bol bereketli güzel bir kar yağışını izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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